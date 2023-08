Pannelli solari sull'oceano: saranno il futuro dell'energia 'illimitata'?

Una nuova ricerca ha esaminato la possibilità di installare una serie di pannelli solari galleggianti al largo della costa indonesiana, vicino all'equatore. Si tratta di un progetto ambizioso, ma che potrebbe generare una quantità di energia solare maggiore rispetto all'attuale produzione di elettricità globale.

Dopo aver assistito all'attivazione della turbina eolica più grande del mondo, continuano le innovazioni nel campo dell'energia pulita.

Secondo questo recente studio, alcuni posti specifici nell'oceano potrebbero essere abbastanza tranquilli da offrire un grande potenziale per il fotovoltaico; nello specifico, zone come l'arcipelago indonesiano e il Golfo di Guinea (al largo della costa occidentale africana) sono delle regioni di calma marittima adatte al posizionamento di pannelli galleggianti.

Ma come mai sul mare e non sulla terraferma? Nel caso di paesi ad alta densità di popolazione come la Nigeria e l'Indonesia, gli spazi per la raccolta di energia solare sono limitati, rappresentando un grande ostacolo. Tuttavia possiamo sfruttare i loro calmi mari equatoriali; in alcune zone con onde basse e venti deboli, i pannelli solari potrebbero generare circa 35.000 TWh (terawattora) all'anno - una quantità maggiore rispetto alla produzione di elettricità globale (30.000TWh all'anno).

L'Indonesia è un paese densamente popolato, che potrebbe raggiungere 315 milioni di abitanti entro il 2050. Fortunatamente, ha anche un vasto potenziale per l'energia solare, oltre ad una notevole capacità per l'immagazzinamento di questa energia.

Circa 25.000 km quadrati di pannelli solari sarebbero sufficienti per supportare completamente l'economia in crescita dell'Indonesia, anche dopo aver eliminato le emissioni di carbonio. Un numero fattibile se pensiamo ai 140.000 km quadrati di mare calmo disponibili, che non hanno sperimentato onde superiori ai 4 metri negli ultimi 40 anni.

Un progetto sicuramente ancora allo stato embrionale, ma che nonostante le diverse sfide potrebbe essere il futuro dell'energia rinnovabile. A proposito, sapevate che la più grande fabbrica di pannelli solari è in Italia?