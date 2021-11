Questo pannello solare intelligente segue il Sole per avere ancora più energia

I pannelli solari sono sicuramente il futuro. Oggi si sta cercando un modo per ottimizzare ancora di più la tecnologia... e SmartFlower Solar ha dei pannelli intelligenti capaci di seguire i raggi solari proprio come un girasole.

Questi impianti, alti fino a 5 metri, si aprono e si chiudono in base al percorso del Sole, generano circa 5.000 kWh di energia all'anno e producono fino al 40% in più di energia rispetto ai pannelli classici. Un altro grande vantaggio è sicuramente dato anche dalla batteria incorporata (dotata nella versione Smartflower +Plus), che rende queste installazioni ancora più versatili, un po' come la montagna solare che può essere utilizzata ovunque.

Secondo il Boston Globe, ad agosto 2021 sono stati installati circa 350 Smartflowers negli Stati Uniti e 1.800 in Europa. Da allora il numero di questi impianti è sicuramente aumentato; sono stati utilizzati perfino dalla sede spagnola di Vodafone, che ha raggiunto nel marzo 2021 il suo obiettivo di essere completamente alimentata al 100% da elettricità rinnovabile (in futuro arriveranno celle solari da applicare sulle finestre).

"Le aziende e gli installatori solari saranno ora in grado di fornire ai propri clienti il ​​sistema più intelligente e bello del settore. Con l'aumento della domanda di accumulo di energia e solare, la facilità di installazione di Smartflower +Plus cambierà le regole del settore", ha osservato all'epoca il CEO di SmartFlower Solar, Jim Gordon.

Nel caso ve lo stesse chiedendo, un impianto Smartflower costa tra 25.000 e 30.000 dollari, con un costo medio di circa 27.000 dollari.