Altro che iPhone e Mac: sono già online le prime immagini del panno Apple da 20 Dollari!

Tra gli annunci più importanti dell'evento "Unleashed" dedicato ai nuovi Macbook Pro vi è il nuovo panno di Apple per la pulizia degli schermi. Il prodotto ha fatto molto discutere i fan, non solo per via delle sue caratteristiche tecnologiche all'avanguardia, ma anche per il prezzo piuttosto elevato, attorno ai 25 Dollari.

Il panno di Apple è già sold-out, a dimostrazione del grande apprezzamento dei fan per il prodotto, ma solo oggi si è mostrato nelle prime immagini leakate sul web. Le fotografie sono state postate su Twitter dall'utente Karagana, che sembra aver ricevuto in anticipo lo strofinaccio. Potete dare un'occhiata alle fotografie nel tweet in calce.

Il packaging del panno è estremamente elegante, poiché esso viene consegnato in una scatola di dimensioni piuttosto generose, al cui interno si trovano il prodotto e un foglio di carta che dà le indicazioni principali sul suo utilizzo. In particolare, le informazioni per l'uso dello straccio recitano: "Sicuro per l'utilizzo su tutti i display e le superfici Apple. In caso di pulizia poco frequente o di macchie difficili da rimuovere è consigliata una soluzione al 70% di alcol isopropilico".

Purtroppo, Apple non ha specificato il tessuto del panno, che secondo la compagnia è un "materiale soffice e non abrasivo". L'azienda comunque lo raccomanda per la pulizia di iPhone, iPad e persino per i Pro Display XDR. Purtroppo, però, per mettere le mani sull'agognato strofinaccio dovrete attendere diversi mesi: le prossime spedizioni, infatti, partiranno solo nel 2022.