Un pannolino per combattere il diabete? Si, ed è alimentato a urina

Gli scienziati dell'Università della scienza di Tokyo hanno sviluppato uno speciale sensore progettato per essere applicato nei pannolini, che monitora i livelli di glucosio nel sangue e genera elettricità attraverso l’urina.

Nello specifico il sensore utilizza una cella cartacea a biocarburante che sfrutta reazioni di riduzione-ossidazione per produrre una quantità di corrente elettrica proporzionale alla quantità di glucosio nell’urina. A tal proposito i ricercatori hanno creato un anodo speciale, utilizzando il trattamento della “polimerizzazione di innesto”, che consente di alimentare un trasmettitore Bluetooth Low Energy preposto a trasmettere i dati relativi alla concentrazione di glucosio nelle urine, attraverso tecnologia wireless a uno smartphone.

In campo medico la quantità di glucosio (zucchero) nel sangue prende il nome di glicemia, e il suo monitoraggio è di fondamentale importanza per la cura e prevenzione del diabete. Il valore aggiunto di questo pannolino “high-tech” sarebbe da ricercare nella non invasività della misurazione del valore glicemico, consentendo di evitare i tradizionali prelievi di sangue. Inoltre, gli scienziati affermano che il livello di glucosio nelle urine è, per l’appunto, direttamente correlato a quello nel sangue, e che il sensore può essere utilizzato per monitorare sia soggetti diabetici che quelli pre-diabeti, da persone senza formazione medica specifica.

Al momento, tuttavia, non sono state date indicazioni sulle tempistiche di rilascio del sensore sul mercato.