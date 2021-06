Questo panorama a 360° di Marte, con tanto di suono, vi farà sentire sul pianeta

La NASA sta sfruttando al massimo le funzionalità del rover Perseverance su Marte, che ha catturato recentemente un nuovo panorama a 360° della superficie del pianeta. Non solo: adesso con l'aggiunta dell'audio tutto è diventato estremamente più realistico.

Nel filmato, che troverete qui sopra, potrete osservare il panorama marziano come il Van Zyl Overlook, dove Perseverance è stato fermo per 13 giorni a monitorare costantemente il primo volo storico di Ingenuity. É anche possibile osservare il bordo del cratere Jezero, il luogo in cui il veicolo spaziale è atterrato all'inizio dell'anno.

Non si tratta di un unico scenario catturato dal rover, ma di un attento lavoro di "cucitura" in cui un panorama da 2,4 miliardi di pixel è stato ottenuto dall'unione di 992 immagini scattate dalla MastCam-Z di Perseverance tra il 15 e il 26 aprile 2021. Il cielo del pianeta, inoltre, è stato ritoccato digitalmente in base al colore del cielo osservato nei giorni in cui sono state scattate le immagini.

Lo stesso vale per il rumore del vento, con la registrazione audio che è stata effettivamente registrata a febbraio. Il veicolo spaziale della NASA l'1 giugno ha iniziato ufficialmente la sua missione scientifica, e adesso esplorerà per bene il cratere Jezero, alla ricerca di possibili tracce di vita che esistevano un tempo sul Pianeta Rosso.

"Nei prossimi mesi, Perseverance esplorerà un'area di 4 chilometri quadrati del fondo del cratere. È da questa posizione che verranno raccolti i primi campioni di un altro pianeta per il ritorno sulla Terra da una futura missione", ha dichiarato infine Jennifer Trosper, project manager di Perseverance presso il JPL.