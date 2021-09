Il panorama che si può osservare dal bagno di Inspiration4 è unico al mondo

Vi abbiamo parlato molto della missione Inspiration4 lanciata da Spacex e che ha mandato in orbita intorno alla Terra quattro cittadini privati. A rendere ancora più speciale la navicella spaziale Crew Dragon è la cupola di vetro che permette agli astronauti improvvisati di osservare un panorama spettacolare... dal bagno del veicolo spaziale.

C'è sicuramente del genio in questa scelta, che permetterà alle persone a bordo della navicella di ammirare qualcosa che soltanto pochi umani hanno visto prima d'ora... in un momento sicuramente molto personale.

Gli utilizzatori della toilet non avranno molta privacy, poiché a separarli dal resto dell'equipaggio c'è soltanto una tenda. "Non c'è molta privacy”, ha dichiarato a Insider a luglio il miliardario finanziatore della missione, nonché comandante, Jared Isaacman. "Hai solo questa tenda per la privacy che taglia la parte superiore della navicella spaziale e può separarti da tutti gli altri".

Non si tratta di una scelta fatta per caso: il bagno, infatti, è l'unico luogo in cui si ci può isolare dagli altri membri dell'equipaggio per avere un po' di privacy; proprio per questo motivo poter contemplare in pace la bellezza e la meraviglia della nostra Terra, in uno dei momenti più profondi della giornata, è un'idea davvero sensata.

Ammettetelo: questo è uno dei migliori motivi per fare un viaggio intorno al nostro pianeta.