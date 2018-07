Panos Panay di Microsoft conferma Andromeda, ma niente Surface Phone in arrivo

Si continua a parlare del tablet pieghevole di Microsoft. Questa volta le dichiarazioni sono state rilasciate direttamente da Panos Panay, uno dei dirigenti del colosso di Redmond più importanti che, nel corso di un'intervista rilasciata a Wired ha fatto il punto sulla gamma Surface.

Il responsabile della divisione, in risposta ad una specifica domanda sul Surface Phone è prima sembrato essere piuttosto evasivo, dopo di che ha esplicitamente affermato che, almeno allo stato attuale, non è in programma il lancio di uno smartphone.

Panay si è soffermato sui nuovi fattori di forma dei dispositivi, tra cui dovrebbe figurare anche un dispositivo pieghevole come quello di cui vi abbiamo parlato nelle scorse settimane, ma non è in programma il lancio di uno smartphone.

L'intervistatrice, chiedendo a Panay se in futuro Microsoft lancerà dispositivi in grado di essere utilizzati come strumenti per la comunicazione, è riuscita ad ottenere altre informazioni sui piani futuri di Microsoft. Il dirigente ha si confermato le intenzioni di permettere agli utenti di comunicare con i Surface, ma non nel senso tradizionale del termine.

Ciò vuol dire che Andromeda sarà in grado di effettuare telefonate, ma non si tratterà di un telefono tradizionale, il che rafforza ulteriormente il tran tran mediatico che si è scatenato negli ultimi giorni attorno al dispositivo pieghevole.