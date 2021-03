Panos Panay di Microsoft conferma il nuovo Windows: 'ne sono entusiasta'

A pochi giorni dalla pubblicazione dei primi rumor sul nuovo Windows, ovvero il successore di Windows 10, arrivano le prime dichiarazioni a riguardo del Chief Product Officer di Microsoft, Panos Panay, nel corso dell'Ignite Conference 2021.

Il dirigente ha infatti brevemente parlato della "prossima generazione di Windows" e si è detto entusiasta a riguardo. Panay però non ha svelato nulla, ovviamente, in quanto l'Ignite Conference non è un evento dedicato al nuovo sistema operativo.

Panay però ha discusso a grandi linee di Windows, che è "una piattaforma così importante, per connettere le persone e aiutarle ad essere più produttive possibile. È il battito del cuore in questo momento per quanto riguarda il nuovo lavoro. Lo è davvero, basta fare un passo indietro. Ma è anche il battito del cuore di ciò che facciamo ogni giorno nella nostra vita. È familiare, intuitivo, si adatta a te. Questi sono elementi davvero importanti".

Secondo molti si tratta di un vero e proprio manifesto di ciò che potremo vedere nelle prossime settimane e mesi con gli aggiornamenti di Windows 10, ma anche un'indicazione di ciò che ha intenzione di fare Microsoft con il nuovo Windows.

Windows Central, ha spiegato che il discorso potrebbe riferirsi sia a Windows 10X che dovrebbe essere lanciato in primavera, anche sui dispositivi entry-level, e di Sun Valley, il major update che sarà distribuito in autunno.