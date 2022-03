Pantone, il Colore dell'anno diventa una collezione di NFT

Dopo la distribuzione di un nuovo tema per Windows 11 con Pantone per la celebrazione del Colore dell'anno 2022, arrivano novità che riguardano, invece, il mondo della blockchain.

Infatti, grazie a una collaborazione con l'artista Polygon1993, nasce la collezione di token non fungibili ispirata proprio al colore PANTONE 17-3938 Very Peri, che sarà ospitata sulla blockchain Tezos nel suo marketplace più conosciuto, Objkt.

Visibili in calce, gli NFT sono in realtà delle animazioni e i primi cinque saranno disponibili nei giorni 9 e 10 marzo 2022. Altri quattro, invece, verranno rilasciati dall'11 al 14 marzo 2022, reperibili, però, solo all'interno di "Block/Space", un'esperienza Tezos SXSW 2022.

A margine dell'annuncio, a parlare è stata Elley Cheng, VP e General Manager di Pantone, la quale ha commentato che "mentre esploriamo e creiamo prodotti e servizi per la nostra comunità che completano il panorama digitale e fisico, siamo entusiasti di continuare la nostra partnership con Polygon1993 e Tezos per esplorare nuove strade per la creatività come gli NFT".

Ricordiamo che il Pantone Color of The Year è scelto annualmente dal Pantone Color Institute, che vaglia le tendenze culturali globali per determinare quale colore potrebbe rappresentare quel particolare segmento di tempo.

Nel frattempo, anche il mondo dell'arte si è mobilitato e sono molte le iniziative che guardano alla blockchain. Per saperne di più, suggeriamo di dare un'occhiata al nostro speciale sui Musei dedicati agli NFT.