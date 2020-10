Pantone lancia il nuovo rosso 'Period', per combattere lo stigma delle mestruazioni

Pantone ha pubblicato una nuova tonalità di rosso, battezzata “Period”, allo scopo di combattere quello che viene anche definito oggi uno stigma: le mestruazioni delle donne. L’azienda statunitense ha collaborato con il marchio di prodotti femminili Intimina durante la progettazione di questa nuova tonalità.

Con questa nuova tonalità Pantone spera “di responsabilizzare ed incoraggiare le persone, indipendentemente dal sesso, a parlare in modo più dettagliato delle mestruazioni”. Il lancio rientra nella campagna Seen + Heard e come affermato da Laurie Pressman, vicepresidente del Pantone Color Institute, “vogliamo che le persone si sentano orgogliose di ciò che sono”, ma il colore deve anche “celebrare con passione l’eccitante e potente forza vitale con cui sono nate”.

Daniela Zagar, presidentessa di Intimina, è scesa maggiormente nei dettagli ed ha rivelato che in fase di progettazione i grafici si sono posti un obiettivo: il colore doveva essere “originale ed in grado di rappresentare un flusso costante”.

“Molte ragazze perdono giorni di scuola o abbandonano del tutto gli studi, il che è uno dei motivi per cui così tante donne vivono in povertà per tutta la vita. Senza lo stigma intorno al ciclo mestruale più donne potrebbero sfuggire alla povertà, realizzare il loro potenziale e rafforzare le proprie comunità. Questa importante campagna contribuirà a cambiare la situazione” ha concluso.