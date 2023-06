Paolo Maldini al Milan sarà sostituito da Moneyball: cos'è e come funziona l'algoritmo

L’addio di Paolo Maldini al Milan ha portato con se una serie di discussioni tra i tifosi rossoneri. A raccogliere l'eredità del dirigente rossonero però non sarà un'altra persona fisica, ma Moneyball: un algoritmo che sfruttando l'intelligenza artificiale e la sabermetrica guiderà un gruppo di lavoro.

Il suo nome deriva dal titolo del film “MoneyBall - L’Arte di Vincere” con protagonista Brad Pitt, che interpreta il manager degli Oakland Athletics Billly Beane, il quale con l’aiuto di un giovane laureato in economia cerca di affrontare la decisione dei dirigenti di negargli un aumento di capitale per la squadra.

Il sistema Moneyball è già utilizzato nel mondo del calcio, nel Brentford ed il Midylland: i risultati sono incoraggianti, con il club inglese che ha registrato una crescita importante ed i danesi che hanno vinto alcuni titoli e si sono qualificati per le competizioni europee.

Fondamentalmente, Moneyball si occupa dell’analisi di un’ampia gamma di parametri per ciascun calciatore, e può essere adattato a seconda dello sport: nel caso del calcio ad esempio si può fare in modo che offra report sulle palle recuperate dai calciatori, ma anche sulle occasioni da gol create e non sfruttate. Tuttavia, si tratta di uno strumento utile non solo in fase di acquisto dei giocatori, ma anche per i preparatori atletici che possono monitorare la dieta, l’umore ed altri parametri.

Il Milan sarà quindi il primo grosso club a sfruttare questo sistema d’IA: come gestirà il budget di mercato?