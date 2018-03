Paolo Nespoli terrà un tour in Italia per raccontare il suo viaggio nello spazio

Di Paolo Nespoli e del suo viaggio nello Spazio abbiamo a lungo parlato su queste pagine nel corso degli scorsi mesi. Il nostro connazionale, infatti, è tornato sulla Terra lo scorso Dicembre dopo 139 giorni trascorsi sulla Stazione Spaziale Internazionale, su cui ha condotto alcuni esperimenti.

Come riportato dall'ANSA, l'Astronauta ha deciso di dare il via ad un'interessante iniziativa, che toccherà praticamente tutta la nostra Penisola.

Nespoli, infatti, nei prossimi giorni farà tappa in varie città italiane per raccontare ad appassionati e colleghi la sua avventura nello spazio, che rientrava nella missione "Vita" dell'Agenzia Spaziale Italiana.

Il tour comincerà oggi, 19 Marzo, a Torino. Qui Nespoli, che ieri sera è stato ospite su RAI 1, visiterà Altec e Thales Alenia Space, in cui incontrerà i tecnici che lo hanno supportato durante la sua missione. Alle 18:00, invece, farà visita all'Auditorium del Grattacielo Intesa San Paolo per una tavola rotonda sulla Space Economy.

Domani, 20 Marzo, sarà la volta di Parma, per diversi incontri aperte al pubblico e la presentazione di "C'è Spazio per Tutti", un volume del fumettista Leo Ortolani.

Doppio appuntamento per Milano: il primo è in programma Mercoledì preso il Museo della Scienza e della Tecnologia "Leonardo Da Vinci", dove si terranno vari eventi organizzati da ASI, ESA e National Geographic, tra cui la presentazione del film realizzato con la NASA "One Strange Rock", che ha come protagonista anche l'attore Will Smith. La scelta è ricaduta su questa pellicola in quanto alcune scene sarebbero state girate proprio da Nespoli.

Sempre a Milano, il secondo appuntamento è in programma Giovedì mattina, di nuovo allo stesso Museo, dove insieme ad Ortolani incontrerà gli studenti, prima di essere ricevuto dal sindaco Giuseppe Sala, con cui assisterà al film "Expedition", incentrato proprio sul viaggio di Nespoli.

Venerdì invece toccherà a Bologna, per un incontro col pubblico alla Fabbrica Italiana Contadina.

Ultima tappa Sabato 24 Marzo, a Roma, in occasione dell'Earth Hour 2018-Connect2Earth della WWF. Nespoli parteciperà anche allo spegnimento delle luci che illuminano da qualche giorno il Colosseo e la Basilica San Pietro.