Paolo Nespoli è tornato sulla Terra dopo 139 giorni

E' atterrata questa mattina alle 9:43 la navicella, che ha riportato sulla Terra dopo 139 in orbita sulla Stazione Spaziale Internazionale, l'astronauta dell'Agenzia spaziale Europea Paolo Nespoli ed i suoi compagni di equipaggio,della NASA edella ROSCOSMOS.

L'atterraggio è avvenuto, come da protocollo, nella steppa del Kazakhstan, ed è stato preceduto dal filmato che trovate in calce, pubblicato alle 2:36 di oggi 14 Dicembre su Twitter da Naspoli, che ha voluto salutare l'Italia attraverso questo bellissimo video girato dalla grande stazione dell'ISS, prima di cenare e salutare i colleghi che l'hanno accompagnato in questa avventura.

Il rientro sulla Terra di Nespoli segna la fine della missione Vita, dell'Agenzia Spaziale Italiana, ed è stata la terza per AstroPaolo, questo il nickname scelto da Nespoli sul proprio account Twitter, che ha utilizzato per salutare ogni giorno la nostra nazione.

La missione ha permesso agli scienziati di ottenere delle importanti indicazioni sull'adattamento degli esseri umani a condizioni di microgravità. Tutte informazioni che saranno utilizzate per le future (ed eventuali) missioni sulla Luna e, soprattutto, Marte. Nespoli ha condotto oltre sessanta esperimenti, che proseguiranno anche dopo il ritorno sulla Terra. Il ritorno in Italia, a seguito della riabilitazione, è previsto per Febbraio 2018. Bentornato Paolo!