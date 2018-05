Paolo Savona: il possibile nuovo Ministro dell'Economia favorevole alla blockchain

Negli ultimi giorni sulle prime pagine dei giornali del nostro paese non si parla d'altro che di Paolo Savona, il possibile nuovo Ministro dell'Economia del Governo Conte, che potrebbe giurare già nella giornata di domani. Il nome di Savona si è più volte rincorso ed a quanto pare non troverebbe i pareri positivi del Colle.

Già Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nel Governo Ciampi, 82 anni, Savona non è solo noto per le sue posizioni nei confronti dell'Europa, ma negli ultimi tempi è diventato popolare anche in ambienti tecnologici, in particolare grazie al Bitcoin e blockchain.

Lo scorso 23 Maggio Savona si è dimesso da presidente di Euklid, una startup fintech che ha creato un fondo di investimento basato sulla blockchain ed intelligenza artificiale, due aspetti su cui si è sempre detto affascinato grazie alla trasparenza ed i modi attraverso cui lavorano.

Savona non ha però risparmiato le stoccate al Bitcoin. Molto popolare un saggio pubblicato qualche mese fa ed in cui ha definito i Bitcoin "il nulla che ha radici nell’abilità dei pochi e nella credibilità dei molti", invitando gli utenti a starne alla larga. Nonostante ciò, però, ha sempre riconosciuto la potenza del blockchain, la tecnologia di base su cui poggia l'intera infrastruttura della criptovaluta più popolare al mondo, definendola "un ingegno pari a quello di Ulisse", al punto che aveva chiesto a molti stati, compresa l'Italia di occuparsi seriamente della tecnologia per creare una moneta virtuale di stato.

In un articolo infatti scriveva che "la sovranità monetaria passa dalle mani dello Stato a quelle dei privati, che secoli di storia indicano non abbiano capacità di autocontrollo; abbandonata la moneta in forma metallica (oro e argento), quella cartacea (il circolante che abbiamo in tasca) e scritturale (i depositi bancari), essa è ora in forma telematica (bit di computer) e può essere creata in quantità infinita; perciò deve essere controllata da autorità che operano su delega dai Parlamenti, some le banche centrali o i Ministri del Tesoro".