Il papà di Cardano a Musk: 'altro che Twitter, creiamo un social decentralizzato da zero'

Reazioni contrastanti a seguito dell’annuncio della proposta d’acquisto di Twitter da parte di Elon Musk. Se dal fondatore di Cardano, Charles Hoskinson, arriva un’apertura per il CEO di Tesla e SpaceX, a cui ha messo sul piatto un possibile altro piano, il co-fondatore di Dogecoin non è dello stesso avviso. Ma andiamo per ordine.

Charles Hoskinson, nello specifico, ha proposto ad Elon Musk di creare da zero una nuova piattaforma di social media decentralizzata, qualora il tentativo di acquistare Twitter dovesse andare a vuota. Douglas Horn, chief architect della blockchain Telos, ha predetto che il progetto potrebbe vedere la luce entro il 2035, mentre un altro utente di Twitter ha scherzato sul fatto che la piattaforma potrebbe consentire di inviare solo dieci messaggi al minuto, alludendo ai problemi di natura tecnologica delle app basate su Cardano.

Non è dello stesso avviso il co-fondatore di Dogecoin, Jackson Palmer, il quale ha criticato il tentativo di Musk di acquistare Twitter, al punto da definirlo “ostile”.

Musk non si è detto certo di riuscire ad acquistare Twitter, ma ha già spiegato di avere un piano b a disposizione che, però non ha svelato in alcun modo per ovvie ragioni. Da parte di Twitter intanto ancora non è arrivata alcuna risposta in merito.