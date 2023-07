Il papà di ChatGPT lancia una criptovaluta: la moneta 'per tutti gli umani'

Qualche mese fa si parlava della volontà di Sam Altman di lanciare una criptovaluta, un progetto molto affascinante, pensato per mettere "l'umano" al primo posto, distribuendo globalmente monete digitali a tutti gli utenti verificati tramite scansione dell'iride.

A distanza di una manciata di settimane, come promesso, Worldcoin è ufficialmente operativo in 20 Paesi e il contatore degli utenti attivi cresce di secondo in secondo sul portale del progetto.

Gli utenti potranno gestire le loro finanze direttamente da smartphone tramite l'app da scaricare, disponibile sia sul Play Store per Android che su App Store per dispositivi Apple.

A capo della startup troviamo proprio il CEO di OpenAI insieme ad Alex Bania e, nonostante si tratti di un progetto estremamente giovane, è in fase di sviluppo già dal 2019 e nel tempo ha raccolto la bellezza di 250 milioni di dollari dai suoi investitori.

Per avere accesso al mondo di Worldcoin, come già accennato, sarà necessario avere accesso a un Orb, un dispositivo di verifica e scansione dell'iride, che consentirà al sistema di certificare l'appartenenza al genere umano.

Gli Orb sono già a spasso per il mondo seguendo delle vere e proprie campagne di registrazione nelle principali città dei Paesi che supportano il progetto. All'interno dei dispositivi, la scansione dell'iride certificherà l'identità tramite World ID, che a sua volta si poggia sul sistema di verifica Okta.

Un progetto affascinante, decisamente diverso dall'idea di Americoin che lo stesso Altman propose al governo americano ormai un lustro fa.