Il papà di Elon Musk ha avuto un altro figlio con la figliastra: 'viviamo per riprodurci'

Il papà di Elon Musk ha avuto un secondo figlia con la figliastra, che ha 41 meno di lui. L’annuncio è arrivato nel corso di un’intervista rilasciata dal 76enne Errol Musk al The Sun, dove ha spiegato che il secondogenito avuto da Jana Bezuidenhout è nato nel 2019.

Papà Musk e Bezuidenhout avevano avuto un figlio in precedenza, chiamato Elliot Rush, che ora ha 5 anni. Errol Musk ha spiegato al The Sun che il bambino “non era programmato”, ed ha aggiunto che lui e Bezuidenhout hanno vissuto insieme per circa 18 mesi dopo la nascita del loro primo figlio. Attualmente vivono più insieme ma “hanno molto affetto l’uno per l’altro”, ha detto.

In merito alla sua relazione con Bezuidenhout, l’anziano Musk ha affermato che le sue figlie erano “scioccate”: secondo il New York Post Musk Sr ha sette figli, di cui tre (Elon. Kimbal e Tosca) frutto del matrimonio con Maye, con cui è stato spostato dal 1970 al 1979.

Parlando con il tabloid, Errol Musk ha ripreso quanto affermato da Elon Musk sulla denatalità: “l’unica cosa per cui siamo sulla Terra è riprodurci”, ha detto. “Se potessi avere un altro figlio lo farei. Non vedo alcun motivo per non farlo.”

Proprio qualche settimana fa è emerso lo scoop secondo Elon Musk avrebbe avuto due figli con una dipendente Tesla.