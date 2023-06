Il papà di Musk contrario al match contro Zuckerberg: 'se vince si dirà che è un bullo'

Dopo il parere contrario della mamma di Elon Musk al match contro Mark Zuckerberg, arrivano dichiarazioni simili anche da parte di Errol Musk, il padre del CEO di SpaceX e Tesla, che in occasione di un’intervista rilasciata al The Sun si è detto contrario al match.

“Se questa folle lotta dovesse davvero andare in porto, e se Elon dovesse battere questo tizio, si dirà in giro che è un bullo perchè è molto più alto e grosso. Mentre se dovesse perdere, l’umiliazione sarebbe totale” ha affermato Errol secondo cui il figlio ci andrebbe a perdere in ogni modo da questo match.

Secondo TMZ Sports, la differenza di altezza tra i due (oltre che di peso) è importante: Elon Musk è alto 1,85 mentre Mark Zuckerberg stenta a raggiungere gli 1,75cm.

Dalla sua però il numero uno di Meta ha una maggiore agilità in quanto campione di jiu jitsu, mentre Musk si sta allenando per il match di MMA da qualche giorno.

Tuttavia, Errol Musk ha anche affermato che suo figlio conosce alcune mosse di kung-fu: “Elon è stato cintura viola della JKA (Japan Karate Association)” ha rivelato.

Al momento non si ha una data per il possibile match, ma il promoter e massimo dirigente del’UFC, Dana White, ha manifestato il proprio interesse affinchè l’incontro vada in porto.