Il papà di My Hero Academia ci delizia con una nuova e simpatica illustrazione di Shemage

Coloro che stanno seguendo il manga di My Hero Academia sono già in pieno fermento, elettrizzati e febbricitanti per ciò che la battaglia tra bene e male, eroi e villain ci riserverà da qui ai prossimi mesi. Perché ormai i Pro Hero hanno fatto la loro mossa e, seppur con qualche difficoltà, l'Esercito di Liberazione ha risposto.

Sul campo di battaglia i primi scontri stanno prendendo vita, delineandosi con chiarezza tra le pagine disegnate magistralmente dal maestro Horikoshi. Abbiamo visto in azione diversi eroi, alcuni anche del Liceo Yuei che, come ben sapete, hanno preso parte all'assalto alla base segreta dei villain. E anche se l'ultimo capitolo si è concentrato molto sulla furbesca figura di Hawks e sul mondo in cui ha soggiogato Twice per infiltrarsi nella base dei cattivi e passare le informazioni, ci è stato concesso anche un veloce sguardo sul campo di battaglia e sulla persona di Kinoko Komori, o meglio conosciuta come Shemage, la ragazzina della Classe 1-B con la strana unicità di far fiorire funghi sul campo di battaglia.

In passato abbiamo avuto modo di incontrarla in più circostanze e abbiamo potuto anche constatare l'incredibile evoluzione che ha avuto. Presentata come una ragazzina timida, con gli occhi coperti dai capelli durante Il Festival Sportivo, piano piano ha acquisito sempre più sicurezza nelle proprie capacità e nei propri mezzi. Già durante La Battaglia d'Addestramento Congiunto è apparsa molto più sorridente manifestando quanto si sentisse a suo aggio nell'utilizzare il proprio Quirk e nel stare tra i funghi che tanto ama. E anche nel capitolo 264 di My Hero Academia ha confermato il cambiamento già notato in precedenza.

A ribadire una volta ancora tutto ciò, ci ha pensato il mangaka, nonché padre di My Hero Academia Kohei Horikoshi, con una nuova illustrazione che ritrae Komori nei panni di Shemage, illustrazione che ha diffuso attraverso il proprio profilo Twitter. Come potete vedere dal disegno in calce all'articolo Horikoshi è riuscito a far esprimere tutta la personalità dirompente che la ragazza nascondeva sotto quella timidezza apparente e ci ha anche strappato un sorriso inserendo quel fungo abbozzato e umanizzato di sfondo che incita l'eroina alla battaglia a cui è chiamata a partecipare da qui ai prossimi capitoli.

