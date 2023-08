Questo papà ha salvato le figlie dalle abominevoli regole patriarcali presenti in India

Sembra paradossale che in questo arco narrativo del pianeta Terra, contemporaneo all’uscita della pellicola “Barbie”, esistano luoghi nel mondo in cui le donne sono concepite come una disgrazia e non come una benedizione.

In alcune zone dell’India, infatti, i genitori preferiscono avere figli maschi… Tuttavia, quest’ultimi non si limitano solamente a rispondere alla domanda “Vorresti che fosse un maschio o una femmina?”, essi fanno letteralmente di tutto per evitare la nascita di una piccola fanciulla; basti pensare che i test prenatali sono impiegati per capire se mobilitarsi o meno per abortire, in caso di cromosomi sessuali XX.

Per fortuna, anche in luoghi come questi spunta una “mosca bianca”: è il caso di Sunil Jaglan, padre di famiglia che vive nel nord dell’India (Haryana). Egli, oltre ad essere padre di tre splendide ragazze, si è avvalso della sua autorità di capo villaggio per promuovere l’emancipazione delle donne, l’istruzione su queste tematiche e la cessazione dei test sessuali prenatali per fini abominevoli.

La sua campagna, per fortuna, è stata notata da tantissime personalità di spicco, come celebrità, attivisti e politici, ricevendo diverse forme di sostegno. Sunil ha concepito diversi eventi come il “Selfie with Daughter” (Selfie con la figlia), il “Beti Bachao, Beti Padhao” (Salva la figlia, istruisci la figlia) e il “Daughters’ Pride Festival” (Festival dell’orgoglio delle figlie). Inoltre, nel suo piccolo villaggio agricolo è stata creata una biblioteca femminile dove le donne del posto possono accedere alla cultura e a riviste su altre personalità famose e ispiratrici.

Sunil Jaglan è un esempio di come un singolo individuo, indipendentemente dalla società in cui agisce, può fare la differenza. Oggi l’uomo è orgoglioso delle sue figlie ed è difensore dei diritti delle donne.