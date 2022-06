Il papà del web Tim Berners-Lee presenta il nuovo internet: 'non ha bisogno di blockchain'

L’inventore del web, Tim Berners-Lee, è intervenuto alla TNW Conference dove ha mostrato la sua visione del Web3. Il pioniere di internet, infatti, si è detto scettico sullo sviluppo di un internet basato su blockchain.

Il britannico infatti ha una sua visione per il successore del web, basato su un’architettura si decentralizzata, ma in grado di offrire agli utenti il controllo dei loro dati. Berners-Lee, infatti, vuole sviluppare una piattaforma chiamata Solid: “ad un certo punto ne abbiamo parlato come Web 3.0, perché Web 2.0 era un termine usato per indicare la disfunzione di ciò che accade con i contenuti generati dagli utenti sulle grandi piattaforme”.

Pur condividendo la mission del Web3 di trasferire i dati dalle big tech alle persone, Berners-Lee vuole perseguire un altro obiettivo. Se il Web3 è basato sulla blockchain, Solid vuole basarsi su strumenti web standard open source. Le informazioni infatti devono essere memorizzate in archivi dati decentralizzati chiamati “pod”, che possono essere ospitati ovunque l’utente desideri, e che permettono ai clienti di scegliere quali app possono accedere ai dati. Un aspetto che per altro era già stato al centro del contratto per il web di Berners-Lee.

“Quando provi a costruire quella roba sulla blockchain, semplicemente non funziona”, ha detto Berners-Lee senza mezzi termini. L’inglese ha anche spiegato che Solid ha due scopi: uno è impedire alle aziende di utilizzare in modo improprio i dati, l’altra è fornire opportunità per beneficiare delle nostre informazioni. In questo modo l’inventore intende raggiungere l’obiettivo originale del web: renderlo uno strumento collaborativo.

Insomma, nonostante la vendita dell’NFT con il codice sorgente del web, Berners-Lee non è un grande fan della blockchain.