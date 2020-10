Gruppo di pappagalli allontanati da un parco perché imprecavano e insultavano i visitatori

Alcune specie di pappagallo sono ben note per riuscire a "parlare", ripetendo diverse parole che sentono dalle persone. Certo, l'essere umano non è perfetto e, a volte, può essere davvero un cattivo maestro. Per questo motivo, cinque pappagalli grigi africani sono stati allontanati da un parco. Il motivo? imprecavano contro i visitatori.

Ci troviamo al Lincolnshire Wildlife Park, in Inghilterra. I volatili erano stati recentemente adottati dal parco e messi in quarantena nella stessa stanza in agosto, ma qualcosa è andato storto. Subito dopo essersi incontrati nella stanza della quarantena, i pappagalli hanno iniziato a prendersi a parolacce. A prima vista, lo staff del parco non poté fare a meno di ridere, il che, come si è scoperto, è stata proprio una cattiva idea. Incoraggiati dalle risate, gli uccelli iniziarono a imprecare sempre di più.

"Negli ultimi 25 anni, abbiamo sempre accolto pappagalli che a volte hanno avuto un linguaggio un po' colorito", ha dichiarato l'amministratore delegato del parco Steve Nicholsin un'intervista al Lincolnshire Live. "Ogni tanto ne trovi uno che ti prende in giro ed è sempre divertente."

Il gruppo di pappagalli, dopo la quarantena, è stato successivamente spostato in una mostra, ed entro 20 minuti dal loro ingresso i visitatori sono stati riempiti di imprecazioni e insulti. Ovviamente i visitatori si son fatti quattro risate alla vista di questi simpatici volativi, ma i funzionari del parco hanno deciso di spostare il gruppo in un recinto lontano, per non impressionare i bambini.

Il parco intende reintrodurre gli uccelli al pubblico ma separati l'uno dall'altro per evitare che i clienti provino l'ira di cinque pappagalli blasfemi tutti in una volta. Il parco ospita 1.500 pappagalli e protegge i suoi animali in cattività... certe volte può certamente capitare un piccolo "imprevisto" del genere.

Oltre ad essere - alle volte - blasfemi, i pappagalli sono anche ottimi giocatori d'azzardo.