Questi pappagalli bestemmiano e sono volgari, ma ecco la soluzione per farli smettere

Al Lincolnshire Wildlife Park in Gran Bretagna, uno zoo si trova di fronte a un problema insolito: un gruppo di pappagalli grigi africani che non smettono di imprecare. Questi, noti per la loro intelligenza e capacità di imitare le voci umane, hanno sviluppato l'abitudine di usare un linguaggio volgare, diventando molto famosi.

Inizialmente, i cinque pennuti - Billy, Elsie, Eric, Jade e Tyson - sono stati donati allo zoo e hanno iniziato a incoraggiarsi a vicenda nel loro comportamento improprio. Successivamente, altri tre pappagalli - Captain, Sheila e un altro Eric - hanno sviluppato la stessa tendenza.

Per affrontare il problema, Steve Nichols, direttore esecutivo del parco, ha adottato un approccio innovativo. Invece di separare i pappagalli, ha deciso di integrarli in un gruppo più grande di 92 loro simili non volgari, sperando che le buone maniere del gruppo più ampio influenzino positivamente i nuovi arrivati.

La decisione si basa sulla speranza che, nel contesto di un gruppo più grande, le parolacce dei pappagalli saranno sovrastate dal rumore generale e che impareranno suoni più innocui (sapete che ci sono membri della specie che si videochiamano per essere meno soli?).

Nichols ha anche notato che circa 30 dei pennuti dello zoo imitano suoni come camion in retromarcia o microonde, dimostrando la loro capacità di apprendere una varietà di suoni. Tuttavia, c'è il rischio che l'influenza dei pappagalli volgari si estenda all'intero gruppo, portando a un potenziale aumento del linguaggio colorito tra gli uccelli.

Per ora, lo staff dello zoo ha messo cartelli di avviso per gli ospiti riguardo al linguaggio degli animali. Sorprendentemente, non ci sono state lamentele; anzi, il vocabolario colorito degli uccelli sembra aggiungere un tocco di leggerezza e divertimento in un mondo altrimenti cupo. Nichols ha commentato: "Non ci si stanca mai di essere mandati a quel paese da un pappagallo. Non puoi fare a meno di ridere."

Le creature hanno imparato a imprecare imitando le voci umane, il che significa che alcuni hanno voci maschili mentre altri femminili. Oltre a parlare e imprecare, alcuni pappagalli hanno anche imparato a cantare, come Chico, un altro uccello dello zoo famoso per la sua imitazione della canzone "If I Were A Boy" di Beyoncé.

Prima di prenderne uno, però, è meglio pensarci molto bene.