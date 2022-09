Questi pappagalli fanno una cosa insolita: come ci riescono?

I residenti di Sydney non fanno altro che parlare dei pappagalli cacatua, una specie che negli ultimi tempi ha adottato un comportamento molto particolare.

Dopo il pappagallo che ruba una GoPro e gira un video, è chiaro che questi uccelli abbiano dei comportamenti alquanto bizzarri. Questa volta sembra che alcuni di loro con un ciuffo giallo, aggirerebbero e aprirebbero con astuzia i cassonetti della spazzatura della periferia di Sydney alla ricerca di cibo. Un nuovo studio pubblicato sulla rivista Current Biology ha focalizzato l'attenzione proprio su questa strana "abilità".

La dott.ssa Barbara Klump del Max Planck Institutes, esperta del comportamento animale e autrice principale della ricerca ha affermato: "Quando ho visto per la prima volta un video dei cacatua che aprivano i bidoni, ho pensato che fosse un comportamento interessante e unico, sapevo che dovevamo esaminarlo." Ed ecco dunque la nascita del sondaggio effettuato su 1134 soggetti di Sydney e Wollongong.

I risultati dello studio dimostrano che i pappagalli riescono ad aprire i bidoni grazie al loro becco, tuttavia, ciascuno di essi mette in atto strategie diverse che comprendono o meno l'uso della zampa come ausilio. I residenti inoltre, avrebbero provato ad usare mattoni, pietre e bottiglie piene d'acque per impedire ai pappagalli di aprire i cassonetti.

Ogni sforzo però, è risultato totalmente inutile. La cosa realmente sorprendente, è che nel momento in cui un cacatua riusciva a superare l'ostacolo, la tecnica veniva difatti modificata e adattata. Secondo gli studiosi si tratterebbe non solo di un'interazione tra membri della stessa specie, ma anche tra fauna selvatica ed essere umano.

Poco lontano dall’Australia, precisamente in Nuova Zelanda, vi è inoltre un raro pappagallo salvatosi dall’estinzione grazie all’incesto. Si tratta del cacapò, ovvero un pappagallo che non può volare.