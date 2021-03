Questi pappagalli venivano tristemente trasportati dalle Ande fino al deserto di Atacama

Analizzando alcuni volatili presenti all’interno di luoghi di sepoltura, nel deserto di Atacama, gli archeologi hanno scoperto che queste specie non erano originarie di quel luogo e che sono state trasportate, vive, per centinaia di chilometri.

Spesso per conoscere gli usi ed i costumi di una antica civiltà del passato non ci resta che osservare le loro tombe. All’interno dei luoghi di sepoltura, infatti, gli antichi popoli vi inserivano anche oggetti di uso comune che consideravano importanti, ma anche i propri animali domestici. Ed è proprio grazie all’analisi di queste tombe che alcuni scienziati hanno potuto ricostruire una fitta rete di commerci di pappagalli e are che, dalle Ande, venivano catturati e trasportati vivi fino al deserto di Atacama, nel Cile Settentrionale.

Questi animali, come abbiamo detto, venivano catturati vivi e percorrevano un tragitto di circa 500 chilometri, dimostrando come le antiche popolazioni del sud America avessero una fitta rece di commerci. La ricerca è stata pubblicata sulla rivista Proceedings of the National Academy of Science e qui gli scienziati ci illustrano i loro studi su 27 resti di Are scarlatte e pappagalli amazzonici scoperti all’interno di luoghi di sepoltura nel deserto di Atacama. I resti sono stati datati tra il 1100 ed il 1450 d.C. in un periodo che ha visto la caduta dell’Impero Tiahuanaco e l’ascesa degli Inca. Che questi animali dovessero essere molto importanti lo dimostra il fatto che fossero stati conservati all’interno di contenitore che ne ha, tra le altre cose, ritardato la decomposizione, preservandoli nel tempo.

Ma non solo gli interi uccelli sono stati depositati all’interno delle tombe, anche la conservazione delle loro piume doveva essere importante per quegli antichi popoli. Al momento della sepoltura, i volatili sono stati posizionati all’interno di queste scatole in posizioni molto particolari ed insolite, con la bocca aperta e la lingua di fuori o con le ali dispiegate. Per quanto riguarda le condizioni di vita di questi animali pare che, purtroppo, non fossero delle migliori. Nonostante tutto, questa è una dimostrazione della fitta rete di commerci che esisteva a quei tempi e del grado di organizzazione di quegli antichi popoli.

Credit immagine: Calogero Santoro e José Capriles