Questi pappagalli si videochiamano per essere meno soli

È stato un pappagallo il primo animale nella storia ad aver fatto una domanda esistenziale. Questi uccelli sono, infatti, estremamente intelligenti con complessi bisogni sociali, cognitivi ed emotivi. In natura sono animali che vivono in gruppi, mentre in cattività spesso si ritrovano da soli... qualcosa che non fa bene alla loro socialità.

Per ovviare a questo problema, uno studio ha organizzato videochiamate tra pappagalli permettendo loro di fare amicizia e soddisfare i loro bisogni sociali. Sono stati coinvolti 18 uccelli di varie specie. Lo studio è iniziato con una fase di "incontro e saluto" in modo che gli uccelli imparassero una connessione tra il suono di una campana, il tocco di una foto di un altro uccello sui loro tablet e, successivamente, l'essere collegati con il pennuto di loro scelta tramite un video chiamata.

La chiamata terminava se i pappagalli mostravano disinteresse, andavano via di fronte la telecamera o mostravano segni di stress (chi mostrava segni di stress veniva escluso dallo studio). Nella seconda fase, i restanti 15 pennuti sono stati riordinati in sei gruppi più piccoli e hanno avuto più sessioni di tre ore in cui potevano scegliere di effettuare chiamate ad altri membri nel loro gruppo, con un massimo di due chiamate.

Lo studio ha scoperto che le creature apprezzano l'esperienza di fare videochiamate con altri simili. Dopo l'esperienza, hanno mostrato nuovi comportamenti: alcuni durante il volo, altri erano generalmente più calmi e altri si foraggiavano persino in modo differente. Un partecipante alato dello studio, noto come P11, sembra essere diventato più sicuro di sé, come riferisce il suo proprietario.

"I pappagalli sembravano capire che stavano veramente interagendo con altri uccelli sullo schermo e il loro comportamento spesso rispecchiava quello che ci aspetteremmo dalle interazioni nella vita reale tra questi tipi di uccelli", ha dichiarato la dott.ssa Jennifer Cunha, co-autrice e co-fondatrice di Parrot Kindergarten, Inc. "Tutti i partecipanti allo studio hanno affermato di apprezzare l'esperienza e vorrebbero continuare a utilizzare il sistema con i loro pappagalli in futuro."

