Questo pappagallo ruba una GoPro e crea un video davvero strepitoso

Nel Parco nazionale di Fiordland, in Nuova Zelanda, un pappagallo kea ha rubato una GoPro a un turista ignaro, ma il pennuto ha dato vita a una filmato che ha fatto rapidamente il giro del mondo per via della sua spettacolarità... e sicuramente anche per via della sua particolarità.

Il kea è una specie di pappagallo giallo-verdastro che si trova nelle regioni boscose e alpine dell'Isola del Sud della Nuova Zelanda. Questa specie è nota per la loro intelligenza, curiosità e giocosità; la creatura può risolvere enigmi logici, lavorare insieme agli altri membri della specie per raggiungere un determinato obiettivo e costruire perfino strumenti (in Svezia, invece, i corvi vengono utilizzati per raccogliere mozziconi di sigarette).

Parlando al programma televisivo locale Seven Sharp, Alex Verheul - lo sfortunato turista vittima del furto - ha dichiarato che la GoPro è stata posizionata su un balcone del parco nazionale proprio nella speranza di intravedere il kea, ma nel frattempo uno di questi uccelli aveva afferrato la videocamera con il suo becco ed è volato via.

La storia è finita bene per Verheul che, così come potrete ascoltare alla fine del filmato, riesce a trovare la sua videocamera. "Quando ci hanno sentito arrivare [i pappagalli] hanno abbandonato la GoPro", afferma infine l'uomo a Seven Sharp. Speriamo che il video, che ha fatto il giro del mondo, aiuti a sensibilizzare il pappagallo kea (Nestor notabilis), una specie in via di estinzione con appena 4.000 individui rimasti allo stato brado.

A proposito, sapete che la prima (e unica) domanda esistenziale è stata posta dal pappagallo Alex?