Quale parabola per Tivùsat? Prezzi e modelli compatibili

Su queste pagine nelle ultime settimane abbiamo più volte parlato di Tivùsat, elencando i modelli di decoder e CAM compatibili. Non abbiamo però affrontato il tema relativo alla parabola da utilizzare per accedere alla piattaforma satellitare.

Partiamo col dire che la parabola satellitare deve essere correttamente orientata per accedere a Tivùsat, altrimenti non è possibile effettuare la sintonizzazione dei canali. Nelle FAQ, Tivùsat evidenzia che se si è in possesso di un impianto satellitare esistente (come quello di Sky) è comunque possibile collegare il dispositivo certificato Tivùat direttamente al suo TV.

Direttamente sul sito web della piattaforma, sono disponibili vari kit e prodotti consigliati. Ad esempio il Kit Installa Tivùsat targato PG Italy, con parabola + decoder HD + smartcard + installazione completa è disponibile a 329 Euro. Lo stesso bundle, ma con la cam 4K, invece viene proposto a 299 Euro.

E' disponibile anche il kit installa cam di Geser a 299 Euro, mentre il kit parabola satellitare dello stesso marchio che include solo parabola ed il kit di installazione è disponibile a 134,20 Euro.

Direttamente sul portale di Tivùsat è anche possibile accedere alla pagina in cui sono elencati tutti gli installatori più vicini: il tool per effettuare la ricerca è disponibile a questo indirizzo. L'installazione della parabola può avvenire sia sulla terrazza che sul tetto.