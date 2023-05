Paracadutista lancia il suo iPhone da 4000 mila metri a 160 Km/h, sarà sopravvissuto?

Subito dopo il lancio dei nuovi iPhone, alcuni YouTuber hanno messo alla prova la resistenza di iPhone 14 lanciandolo da altezze elevate per capire se la scocca sia realmente in grado di assorbire gli urti. Un paracadutista però è andato oltre.

Hatton Smith sul proprio account TikTok ha condiviso un filmato in cui si vede il suo iPhone volare da ben 4000 mila metri di altezza ad una velocità di oltre 160 Km/h, dal momento che l’ha lanciato mentre volava col suo paracadute.

“Cosa succede quando lasci il tuo iPhone in tasca quando fai paracadutismo?” è la domanda che si fa Smith, che quando è tornato a terra ha potuto constatare che il Melafonino di Apple funzionava perfettamente senza molti problemi.

Nei commenti, in risposta ad alcuni utenti, ha spiegato che per proteggerlo si è affidato ad una custodia Catalyst, che probabilmente ha attutito la caduta. Un iPhone senza alcuna protezione probabilmente sarebbe finito in mille pezzi.

Inutile dire che il filmato ha attirato tantissimi commenti, alcuni dei quali molto divertenti. Un utente osserva che “non c’è via di mezzo con l’iPhone: o sono indistruttibili o si rompono per una caduta da mezzo metro sul tappeto”. Il filmato a quanto pare non rientra in alcun progetto sponsorizzato, ma indipendentemente da tutto è molto interessante.