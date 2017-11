Paradise Papers: Apple smentisce le accuse dei giornalisti

Questa mattina abbiamo riportato su queste pagine la notizia riguardante le accuse mosse da alcuni giornalisti ad Apple nell’ambito dell’inchiesta Paradise Papers , secondo cui la compagnia diavrebbe usato l’isola di Jersey come rifugio per miliardi di Dollari, per non tassarli.

Accuse pesanti, che hanno rapidamente fatto il giro del mondo e che hanno costretto la compagnia di Cupertino, in qualità di società quotata in borsa, a difendersi.

Un portavoce di Apple, Josh Rosenstock, pur rifiutandosi di rispondere a molte domande sulla strategia fiscale della società, ha sottolineato che già in passato la Mela ha collaborato con gli Stati Uniti, l’Irlanda e la Commissione Europea sulla riorganizzazione delle proprie controllate irlandese, ed “i cambiamenti che abbiamo fatto non hanno ridotto i nostri pagamenti fiscali in ogni paese”, ha affermato.

Lo stesso Rosenstock ha aggiunto che “ad Apple seguiamo le leggi, e se il sistema cambierà, ci adatteremo. Sosteniamo con forza gli sforzi da parte della comunità globale che mira ad una riforma fiscale internazionale ed un sistema molto più semplice”.