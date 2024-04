Questo luogo era un paradiso terrestre, ma venne distrutto dalla guerra

In Mozambico, il Parco Nazionale di Gorongosa si è trasformato da teatro di guerra a santuario della natura. Un tempo dimora di oltre duemila elefanti, alla fine di un conflitto devastante durato sedici anni, meno di duecento sopravvivevano.

Questa terra, un tempo rigogliosa di praterie verdi, zone umide e montagne lussureggianti, era diventata un deserto di rovine e carcasse dopo la guerra civile degli anni '70. La fauna selvatica, un tempo fiorente con leoni, leopardi, rinoceronti ed elefanti, era stata decimata per la carne e per i preziosi avorio, utilizzato per finanziare armamenti.

Al termine della guerra, Gorongosa appariva irriconoscibile, con le sue infrastrutture distrutte e un paesaggio dominato da arbusti spinosi. Tuttavia, la fine del conflitto ha segnato l'inizio di un nuovo capitolo per il luogo. Nel 2004, l'intervento di Greg Carr, un imprenditore americano che decise di investire nella rinascita del parco, ha segnato una svolta.

Con fondi sufficienti per la reintroduzione della fauna e per il sostegno alla comunità locale attraverso istruzione e lavoro, il parco ha iniziato a rinascere. Oggi, Gorongosa è nuovamente popolata da una varietà di specie animali e vegetali, e le ricerche scientifiche fioccano grazie a nuovi talenti come Dominique, una giovane scienziata locale che ha dedicato la sua carriera allo studio degli elefanti del parco.

Dominique e i suoi colleghi hanno sviluppato soluzioni innovative per promuovere la convivenza tra uomini e animali, come le recinzioni di alveari che, disturbati dagli elefanti, proteggono i raccolti stuzzicando gli invasori con le punture delle api. Questi metodi non solo mantengono gli elefanti a distanza, ma forniscono anche miele ai contadini, creando un ciclo di benefici condivisi.

Mentre il sole tramonta su Gorongosa, Dominique osserva gli elefanti rinfrescarsi in un lago, riflettendo su quanto sia cambiato il parco in trent'anni.

INIU Power Bank, 10000mAh Ultra Sottile & Leggero Ricarica R è uno dei più venduti oggi su