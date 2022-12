Il paradosso del clown triste: le persone divertenti sono quelle che soffrono di più

Il paradosso del pagliaccio triste (in inglese "sad clown") spiega che spesso le persone incredibilmente divertenti, grandi intrattenitori e personalità che sprizzano simpatia da ogni poro, siano in realtà quelle che soffrono di più di tutte, spesso con condizioni di salute mentale come ansia e depressione.

Nel libro "Pretend the World Is Funny and Forever: A Psychological Analysis of Comedians, Clowns, and Actors", gli autori Seymour e Rhoda Fisher hanno utilizzato diversi resoconti dell'infanzia, il test delle macchie d'inchiostro di Rorschach e il Thematic Apperception Test per esplorare le caratteristiche depressive tra gli artisti.

Si è scoperto che i più divertenti del gruppo spesso provenivano da contesti socioeconomici bassi e potrebbero aver adottato il ruolo del "pagliaccio del gruppo" a scuola come mezzo per superare lo stress e l'ansia. Nel complesso, i comici avevano affrontato più avversità in giovane età rispetto agli attori.

Non è una novità assoluta, poiché l'umorismo viene a lungo utilizzato come strumento contro lo stress e l'incertezza. Scientificamente parlando, infatti, l'humor è una "forza del carattere", che può essere usato per far sentire bene gli altri, per ottenere intimità o per aiutare a ridurre lo stress. È facile capire, quindi, perché coloro che hanno sofferto di più siano anche i più divertenti.

Questo fatto vi ricorda che, anche coloro che amano far ridere il gruppo di amici, possano aver bisogno di qualcuno con cui parlare e sfogarsi. Nel frattempo, sapete che chi ama il dark humor è più intelligente degli altri?