Paradosso di Fermi: scienziati NASA ci spiegano la soluzione più inquietante

Il Paradosso di Fermi afferma, in poche parole, quanto segue: se viviamo in un Universo quasi infinito e pieno di vita, perché non abbiamo incontrato gli alieni? Rispondere al paradosso è impossibile, soprattutto perché le risposte che possiamo dare sono numerose... alcune più terrificanti di altre, come quella spiegata da alcuni ricercatori NASA.

Un team di scienziati del Jet Propulsion Laboratory ha affrontato la questione esaminando la teoria del Grande Filtro. L'ipotesi è semplice: prima che le civiltà aliene possano arrivare al punto in cui sono in grado di lasciare il loro sistema stellare e iniziare a colonizzare la loro galassia o persino l'universo, succede qualcosa che impedisce loro di farlo.

Ovviamente non sappiamo davvero se l'umanità ha già superato questo filtro o no, ma quello che molti si chiedono è: potrebbe essere che la maggior parte delle specie non superi il filtro già prima di diventare cellula? O a un certo punto, come le altre civiltà aliene là fuori prima di noi, ci distruggeremo prima di lasciare la Terra?

Nel loro studio, che non ha ancora ricevuto revisione paritaria, il team suggerisce che riuscire a superare questo "filtro" per diventare una specie interstellare dipende dalla nostra capacità di affrontare le minacce che metteranno in pericolo la nostra esistenza: una guerra nucleare su larga scala, agenti patogeni naturali, intelligenza artificiale, impatti di asteroidi e cambiamenti climatici.

Secondo i ricercatori sono questi (e molti altri) fattori che potrebbero spazzare via una civiltà prima che abbia raggiunto un determinato punto. Il team crede che per superare questi ostacoli, l'umanità deve impegnarsi a pensare a più lungo termine, incluso l'obiettivo di puntare a diventare una civiltà di tipo 1, ovvero in grado di sfruttare tutta l'energia disponibile sul nostro pianeta dalla nostra stella ospite.

Concludendo con una nota positiva, il team della NASA pensa che sia possibile anche andare oltre una civiltà di tipo 1. "Per prepararci al nostro viaggio, possiamo probabilmente contare sul fatto che il Sistema Solare interno rimanga abitabile per altri miliardi di anni, fino a quando il Sole non inizierà ad espandersi verso lo stato di gigante rossa. Abbastanza tempo perché l'umanità faccia finalmente di altre stelle la nostra casa."