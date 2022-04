Il 'paradosso ispanico', lo spagnolo potrebbe avere uno sconcertante mistero sulla salute

In un nuovo studio pubblicato sulla rivista The Conversation, Maria Magdalena Llabre, professoressa di psicologia all'Università di Miami, ha parlato di una caratteristica della lingua spagnola. Quest'ultima ha una sorprendente capacità di recupero della salute documentata dalla scienza chiamata "paradosso ispanico".

Circa 30 anni fa, i ricercatori hanno riferito che gli ispanici negli Stati Uniti vivevano più a lungo e avevano tassi più bassi di malattie cardiache rispetto alle loro controparti non ispaniche. Con quasi 700.000 morti all'anno negli USA a causa di malattie cardiache, gli scienziati stanno cercando le cause scatenanti di questi problemi e, una volta trovate, di ridurle e sensibilizzarle.

Come ben sappiamo, sono i fattori genetici e ambientali come il fumo, uno stile di vita sedentario e il consumo di una dieta ricca di grassi a contribuire allo sviluppo di malattie cardiache e ictus. Anche lo stress contribuisce.

Gli ispanici, secondo gli studi, hanno un rischio per la salute più elevato - a causa di un'alta prevalenza di fattori di rischio per le malattie cardiache, come obesità, diabete, stress dovuto alla discriminazione e ai bassi salari -, ma hanno un tasso complessivo più basso di malattie cardiache. Questa incongruenza è stata chiamata "paradosso ispanico".

Prima della pandemia di COVID-19, gli ispanici vivevano in media tre anni in più rispetto alla popolazione bianca americana. Sono state proposte numerose spiegazioni dagli scienziati, come il consumo di fagioli ai valori culturali come il mettere al primo piano sempre la famiglia. Così Maria Magdalena Llabre sta cercando una soluzione a questo paradosso.

Tutto potrebbe risiedere nella lingua spagnola. Quest'ultima, infatti, ha un numero di parole positive incredibilmente alta. Un'attuale teoria delle emozioni descrive come le persone abbiano bisogno del linguaggio affinché i loro cervelli costruiscano emozioni. A sua volta la ricerca mostra che le emozioni influenzano il modo in cui la pressione sanguigna e la frequenza cardiaca reagiscono e si riprendono dallo stress.

Lo spagnolo, infatti, potrebbe essere una lingua più elastica, emozionante e capace di descrivere nel modo migliore le emozioni. È in questo modo che può aiutare le persone a gestire le risposte allo stress.