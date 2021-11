Il 'paradosso del krill' è stato risolto: perché con meno balene questo cibo scompare?

Così come potrete immaginare, le balene - vista la loro stazza - mangiano davvero tanto. Tuttavia, un nuovo studio sembra aver scoperto che mangiano ancora di più del previsto, addirittura tre volte tanto. Così il nuovo documento pubblicato sulla rivista Nature spiega perché queste creature siano essenziali per gli ecosistemi marini.

Circa 1,5 milioni di balene sono state cacciate e uccise dal 1900 al 1970. Gli scienziati negli anni '70 avevano ipotizzato che senza le balene a depredarle, le popolazioni di krill e pesci sarebbero esplose e altri predatori avrebbero "preso il loro posto" nella catena alimentare... ma così ovviamente non è stato. L'ecosistema non si è mai ripreso (sapete cosa succederebbe se il PH degli oceani si abbassasse ancora?).

"In realtà c'è stato un incredibile declino del krill nei successivi 50 anni e sta accadendo ancora oggi", ha affermato Matthew Savoca, l'autore principale dello studio dell'Hopkins Marine Station di Stanford. "Il calo più netto della biomassa di krill è stato osservato nelle aree in cui è stata uccisa la maggior parte delle balene". Questo è il paradosso del krill: come mai senza balene a nutrirsene, il krill sta diminuendo? Teoricamente dovrebbe aumentare.

All'inizio è stato molto difficile capire quanto cibo mangiassero le balene perché osservare i loro comportamenti era quasi impossibile. Oggi gli esperti ci sono riusciti applicando dei sensori in grado di rilevare pesci e krill mentre la balena li mangia. Proprio da questi strumenti - piazzati a sette diverse specie nell'Oceano Antartico - gli scienziati hanno scoperto che le balene mangiano tre o più volte di quanto si pensasse in precedenza (a proposito, ecco il video dell'esplosione naturale di una balena).

Le popolazioni di balene quindi, prima di essere cacciate, da sole avrebbero mangiato 400 milioni di tonnellate all'anno. Il doppio della quantità totale di krill rimasta in Antartide oggi. Perché c'è meno krill? Perché le feci di queste creature, ricche di ferro, ridistribuiscono questi nutrienti all'oceano, permettendo la formazione del fitoplancton (piccole alghe) che a loro volta viene mangiato dal krill.

Quindi, in sostanza, grazie alla cacca delle balene si crea il fitoplancton, che viene mangiato dal krill. Senza balene (e quindi senza le loro feci), questi minuscoli organismi non possono prosperare. Questo è un esempio perfetto di "ciclo della natura" e sostituirlo - così come pensavano gli scienziati - non è per niente facile.