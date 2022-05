Questo famoso paradosso di Socrate non vi farà dormire la notte

Il ponte di Buridan (noto anche come Sofisma 17) è descritto da Jean Buridan, uno dei più famosi e influenti filosofi del tardo medioevo, nel suo libro Sophismata. È un paradosso autoreferenziale che coinvolge una proposizione pronunciata su un evento che potrebbe o non accadere in futuro.

Socrate vuole attraversare un fiume e arriva a un ponte sorvegliato da Platone. I due discutono così:

Platone: "Socrate, se nella prima affermazione che pronunci dici la verità, ti permetterò di attraversare. Ma sicuramente, se dici il falso, ti getterò nell'acqua".

Socrate: "Mi getterai nell'acqua".

La risposta di Socrate mette Platone in una situazione difficile. Non poteva gettare Socrate nell'acqua, perché se lo facesse violerebbe la sua promessa di lasciare che Socrate attraversi il ponte se dice la verità. D'altra parte, se Platone permette a Socrate di attraversare il ponte, significherebbe che Socrate ha detto il falso quando ha risposto: "Mi getterai in acqua". In quel caso Socrate sarebbe dovuto cadere nell'acqua. In altre parole, Socrate potrebbe essere autorizzato ad attraversare il ponte se e solo se non potesse esserlo.

Per risolvere il paradosso Buridan propone tre domande:

La proposizione pronunciata da Socrate: "Mi getterai nell'acqua" è vera o falsa? La promessa di Platone è vera o è falsa? "Cosa dovrebbe fare Platone per mantenere la sua promessa?"

In risposta alla prima domanda Buridan afferma che è impossibile determinare se la proposizione di Socrate sia vera o falsa. Questo perché la proposizione "Mi getterai nell'acqua" è un contingente futuro che potrebbe essere vero o falso a seconda di ciò che Platone farà. Il dottor Joseph W. Ulatowski dice che Buridan apparentemente ha usato la tesi di Aristotele su cosa sia la "verità" per trovare questa risposta. Aristotele credeva che una proposizione fosse vera se e solo se è verificata dallo stato delle cose come sono attualmente.

Nel determinare il valore di verità della promessa condizionale di Platone, Buridan suggerisce che la promessa di Platone era falsa e che, poiché Platone ha dato la sua promessa con noncuranza, non è obbligato a mantenerla.

Nel discutere la terza domanda, "Cosa dovrebbe fare Platone per mantenere la sua promessa", Buridan afferma che Platone non avrebbe dovuto fare una promessa condizionale in primo luogo. Suggerisce anche che Platone avrebbe potuto assicurarsi che la condizione fosse formulata in modo tale da non causare contraddizione; poiché Platone non può mantenere la sua promessa condizionale senza violarla, non è obbligato a mantenere la promessa. Ulatowski fa notare che questa interpretazione è il contropositivo di un principio di Immanuel Kant: "il dovere implica il possibile".

