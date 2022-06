Paralizzato nel sonno? Un comune disturbo che tutti abbiamo provato

Uno strano fenomeno sembra essere più diffuso di quanto si creda. Alcune testimonianze, riportano inoltre dei fattori comuni a chi sperimenta questa spiacevole condizione.

La paralisi del sonno è una condizione poco compresa e studiata. Ha una durata variabile da pochi secondi ad alcuni minuti. Durante il sonno, il corpo si blocca totalmente e viene percepita una presenza nella stanza come se fosse un'allucinazione. Si avrà la sensazione di non riuscire più respirare o parlare, e spesso il trauma è talmente intenso da far rimanere svegli i soggetti.

Uno studio del 2011 su oltre 36.000 persone ha evidenziato che circa l’8% della popolazione generale sperimenta la paralisi del sonno almeno una volta nella vita. Si è riscontrato che coloro i quali risultano più suscettibili a tale condizione sono i pazienti psichiatrici e gli studenti. Tuttavia, il Servizio Sanitario Nazionale del Regno Unito (NHS) ha affermato che la paralisi del sonno non è dannosa, ma che l'esperienza stessa può essere estremamente spaventosa per chi la vive.

Dagli studi condotti, si evince che la paralisi del sonno si verifica quando una delle fasi del sonno ovvero la fase REM, viene interrotta da una repentina fase di veglia. Questo spiega il perché si possano ricordare le varie esperienze in modo così preciso e vivido.

Le cause alla base della paralisi del sonno non sono ad oggi chiare. Tuttavia in molte persone si riscontrano delle testimonianze simili, quali ad esempio il dormire sulla schiena. Altri invece sostengono che in parte, possa essere correlata all’apnea notturna, ovvero un disturbo che conduce all’interruzione della respirazione durante le ore di sonno.

Sapevi che la paralisi del sonno potrebbe spiegare anche i rapimenti alieni?