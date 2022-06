Paramedico vola come Iron Man con un jetpack per salvare un escursionista in 3 minuti

Ricordate la notizia, pubblicata qualche anno fa su queste pagine, sull’invenzione di un jetpack per i paramedici? Ebbene, a Lake District un medico sembra averne utilizzato unosimile, per raggiungere la cima di una montagna in poco più di tre minuti.

E’ successo a Helvellyn, la terza vetta più vetta del Lake District, nel Regno Unito, che ogni anno è oggetto di scalate da parte di milioni di persone. A quanto pare, però, per qualcuno non tutto è filato per il verso giusto ed uno degli scalatori ha avuto bisogno di aiuto.

Jamie Walsh, un paramedico che lavora per l’ente benefico Great North Air Ambulance Service (GNAAS) che fornisce soccorsi in elicottero, ha utilizzato uno dei jetpack di Gravity per volare sulla cima del monte Helvellyn, che ha raggiunto in soli 3 minuti e 30 secondi dopo appena sei giorni di allenamento. Per fare un confronto, il viaggio normalmente richiede circa 1 ora e 20 minuti a piedi, un lasso di tempo troppo elevato visto che il paziente aveva bisogno di cure urgenti.

Il jetpack da mille cavalli di Gravity è dotato di un propulsore sulla schiena e due piccoli motori a reazione su ciascun braccio che contribuiscono a dare stabilità. Tali tute possono essere alimentate da diesel, carburante per jet, biodiesel o carburante per biojet. Il filmato può essere visualizzato direttamente sul sito di Euronews.