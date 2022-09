Paramount+ arriva oggi su Sky Q e Sky Glass e nell'abbonamento Sky Cinema

A pochi giorni dal debutto ufficiale di Paramount+ in Italia, la nuova piattaforma di streaming disponibile nel nostro paese approda oggi anche su Sky Glass, Sky Q e nell’abbonamento Sky Cinema.

Gli abbonati a Sky Cinema infatti avranno la possibilità di accedere a tutto il catalogo Paramount+ senza alcun costo extra aggiuntivo sulla sottoscrizione.

“Siamo molto contenti di dare il via anche in Italia all’accordo europeo con Paramount, che rafforza la collaborazione tra i due gruppi nel nostro Paese e conferma ancora una volta Sky come partner di eccellenza per i migliori player del mercato. Con l’arrivo dell’app Paramount+, l’esperienza di visione migliora ulteriormente: su Sky Q l’aggregazione dei nostri contenuti e delle migliori app in streaming è ancora più ricca; e su Sky Glass, la prima innovativa TV di Sky, sarà possibile godere di un’integrazione ancora più completa, all’insegna della semplicità. I clienti Sky Cinema potranno inoltre accedere senza costi aggiuntivi ad ancora più film, produzioni originali ed esclusive e molto altro, un’altra grande notizia per i nostri abbonati” ha commentato l’amministratore delegato di Sky Italia, Andrea Duilio.

Paramount+ include oltre 8000 ore di intrattenimento composte da film di successo, prime visioni e produzioni sia originali che esclusive.

I clienti Sky Cinema possono aderire all’offerta a loro dedicata senza alcun costo aggiuntivo. Per coloro che hanno a casa il nuovo Sky Glass, o Sky Q con Sky Cinema la procedura è ancora più semplice e basta dire semplicemente “Attiva Paramount+” e seguire le istruzioni a schermo.