Paramount+ disponibile in Italia dal 15 Settembre: abbonamento a 7,99 Euro al mese

Paramount ha annunciato che il nuovo servizio d’intrattenimento on demand, Paramount+, sarà disponibile sul sito web dedicato ma anche su mobile e tramite le app per le varie piattaforme a partire dal 15 Settembre 2022.

Gli utenti avranno la possibilità di accedere al servizio pagando 7,99 Euro al mese o 79,90 Euro all’anno, con possibilità di godere di un periodo di prova di sette giorni e di disdire in qualsiasi momento.

Per gli abbonati Sky Cinema, Paramount+ sarà incluso nell’abbonamento senza costi aggiuntivi. Nella piattaforma saranno presenti oltre 8000 ore di contenuti di alta qualità, e troveranno spazio produzioni come Top Gun: Maverick, HALO, The First Lady, Tulsa King, 1883 e Paw Patrol. In arrivo anche produzioni italiane come Corpo Libero, Circeo, Miss Fallaci e i film come 14 Giorni.

”Paramount+ sta rapidamente espandendo la sua presenza a livello globale, offrendo al pubblico una serie unica di contenuti, con le più grandi star e le più avvincenti storie globali e locali insieme su un’unica piattaforma. L’Italia non solo ha un’incredibile storia cinematografica, dai film di culto alle serie TV, ma è anche un mercato chiave per l’espansione globale di Paramount+”, ha dichiarato Marco Nobili, Executive Vice President e International General Manager di Paramount+. “Con il lancio in Italia a settembre, seguito da Germania, Austria, Svizzera e Francia, entro la fine dell’anno Paramount+ sarà presente in tutti i principali mercati europei.”

”Paramount+ porterà al pubblico italiano un’offerta unica e mai vista di intrattenimento di qualità. Fedeli ai valori di un brand iconico come Paramount, offriremo finalmente anche ai fan del nostro Paese in anteprima streaming il meglio del cinema e le nostre grandi serie originali per tutta la famiglia. Accanto alle produzioni globali di Paramount+, troveranno un posto di rilievo anche serie originali e cinema italiano. Abbiamo enorme rispetto per il potenziale dell’industria audiovisiva del nostro Paese e siamo onorati di poter collaborare con i talenti creativi e imprenditoriali che la rendono grande. Grazie a questa collaborazione, stiamo dando vita anche in Italia a progetti innovativi e ambiziosi a marchio Paramount+ Original” – ha commentato Jaime Ondarza, EVP & South EMEA Hub Leader, Head of Streaming Southern Europe, Latin America, Middle East & Africa.