Paramount+ disponibile da oggi in Italia: costi, catalogo e come accedere

A poco più di un mese dall’annuncio dell’arrivo di Paramount+ in Italia, il grande giorno è arrivato e da oggi 15 Settembre 2022 la nuova piattaforma di streaming di Paramount è disponibile nel Bel Paese con oltre 8000 ore d'intrattenimento.

Paramount+ è accessibile attraverso il sito web ufficiale da PC, oltre che da mobile e tramite un’amplia scelta di smart TV tramite dongle e reative app.

Fino al 25 Settembre, è disponibile anche un’offerta di lancio che permette di sottoscrivere il servizio a 4,99 Euro al mese per 12 mesi al posto di 7,99 Euro, con possibilità di effettuare la disdetta in qualsiasi momento direttamente tramite l’hub personale e la pagina profilo. Viene ovviamente anche data anche la possibilità di provarlo gratuitamente per i primi sette giorni, ma al termine di tale periodo promozionale è previsto il rinnovo automatico.

Paramount+, inoltre, sarà disponibile anche su Sky nell’ambito di un accordo che la compagnia ha siglato con la pay tv a livello europeo. Gli abbonati Sky con Sky Cinema avranno la possibilità, dal 23 Settembre 2022, di accedere a tutti i contenuti del servizio senza costi aggiuntivi tramite l’app Paramount+ disponibile anche su Sky Q.

Il catalogo è composto sia da produzioni internazionali (durante l’anno è in arrivo Top Gun: Maverick) che originali italiane.