Paramount+ scontato a metà prezzo per tre mesi anche in Italia

Se avete intenzione di guardare Top Gun Maverick in streaming o volete prendere visione di altri contenuti di questo tipo, potrebbe interessarvi sapere che anche nel nostro Paese è attiva un'iniziativa promozionale legata a Paramount+.

La questione è iniziata a farsi notare all'estero anche mediante un articolo di The Verge, in cui si afferma che i nuovi clienti possono sottoscrivere l'abbonamento a metà prezzo per un periodo di tre mesi, ma possiamo confermarvi che qualcosa si sta muovendo anche in Italia. Infatti, come potete vedere anche tramite gli screenshot presenti a corredo della notizia, alcuni utenti hanno ricevuto un messaggio di posta elettronica relativo all'iniziativa promozionale.

In quest'ultimo, destinato a coloro che in passato avevano quantomeno provato Paramount+ ma che attualmente non dispongono di un abbonamento attivo, si legge: "50% di sconto sui prossimi tre mesi se riattivi il tuo abbonamento". In parole povere, in questo modo il prezzo del servizio di streaming viene dimezzato per qualche mese.

L'e-mail ricevuta dagli utenti coinvolti va poi ancora più nello specifico: "l'offerta prevede l'abbonamento mensile al prezzo ridotto di 3,99 euro al mese per i primi tre mesi, per poi passare al prezzo di 7,99 euro al mese". L'offerta rimarrà valida fino al 4 giugno 2023 e potrebbe rappresentare una buona occasione per coloro che vogliono tornare a usufruire del servizio di streaming.