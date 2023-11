Paramount+, sconto del 50% per tre mesi: l'offerta del Black Friday 2023

Non c'è solo lo sconto del Black Friday di DAZN di cui abbiamo parlato qualche giorno fa su queste pagine. Anche Paramount+ propone un'offerta che permette di risparmiare il 50% sull'abbonamento al servizio di streaming.

Come leggiamo direttamente nelle condizioni della promozione, coloro che si abbonano entro il 27 Novembre 2023 hanno la possibilità di risparmiare il 50% sul piano mensile, pagando quindi 3,99 Euro al mese per tre mesi.

Dopo i primi tre mesi, si applicherà il prezzo standard dell'abbonamento mensile, vale a dire 7,99 Euro al mese, salvo disdetta.

L'offerta è disponibile solo per i nuovi ed ex abbonati alla piattaforma e non è in alcun modo cumulabile con altre offerte o prove gratuite. Paramount+ evidenzia che il rinnovo è automatico ma è possibile disattivarlo in qualsiasi momento: se si sceglie la disdetta, questa avrà effetto alla fine dell'abbonamento corrente.

Non cambia invece il prezzo dell'abbonamento annuale, che ha un prezzo di 79,90 Euro da pagare una tantum, che equivale a 6,66 Euro al mese.

Qualche giorno fa Paramount+ è arrivato anche su Xbox con l'applicazione dedicata disponibile anche sullo store italiano della console targata Microsoft. Su queste pagine, qualche settimana fa abbiamo indicato qualche serie tv che vale l'abbonamento a Paramount+, a cui vi rimandiamo.