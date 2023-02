In paranoia dopo The Last of Us? Scienziata ci tranquillizza sulle pandemie fungine

La nuova serie TV di The Last of Us è davvero ben fatta, talmente tanto che all'inizio viene discussa della possibilità che il fungo che ha creato la pandemia di zombie in questo mondo immaginario (e che esiste davvero) si sia evoluto - tra le tante cose - a causa del cambiamento climatico. Tuttavia, quanto è probabile uno scenario simile?

Per saperlo, Science Focus ha parlato con la dottoressa Rebecca Drummond, immunologa fungina dell'Università di Birmingham. Innanzitutto tranquilli: non ci sono prove che il Cordyceps infetti gli esseri umani, secondo Drummond. Infetta principalmente insetti e c'è un piccolo numero che sembra essere in grado di esercitare una sorta di controllo mentale sui loro ospiti.

Le infezioni fungine sono comuni nell'uomo, come ad esempio il mughetto, causato da un lievito chiamato Candida o l'aspergillosi, un'infezione da muffa nei polmoni. Alcune di queste colpiscono soprattutto le persone che hanno un sistema immunitario debole o compromesso a causa di altre malattie ancor più invalidanti.

Ci sono infezioni fungine che possono diffondersi al cervello umano. Il criptococco, ad esempio, è un fungo che può causare un tipo di malattia polmonare; i lieviti Candida e Aspergillus possono causare significative infezioni cerebrali negli esseri umani, anche se ciò tende a verificarsi solo in pazienti che non sono stati curati per un motivo o per l'altro.

È anche vero però che abbiamo un numero molto limitato di farmaci antifungini a causa della loro biochimica molto simile alla nostra.