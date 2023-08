Può un parasole spaziale salvarci dal cambiamento climatico?

Un nuovo studio dell’Università delle Hawaii ha proposto un metodo alternativo per ridurre gli effetti del cambiamento climatico: inviare nello spazio un gigantesco parasole e agganciarlo a un asteroide.

L’idea di schermare il sole per mitigare il riscaldamento globale non è nuova. In passato, diversi scienziati avevano proposto di costruire uno scudo solare da spedire nello spazio. Lo scudo dovrebbe essere collocato nel punto di Lagrange L1, una regione dello spazio dello spazio compresa tra il Sole e la Terra in cui l’attrazione gravitazionale dei due corpi manterrebbe stabile qualsiasi corpo di piccole dimensioni. Il problema è che un oggetto di questo tipo non può essere poi così tanto piccolo.

Lo scudo solare dovrebbe infatti pesare circa 3,5 tonnellate per riuscire a resistere alla pressione della luce solare. Per dare un riferimento, sarebbe come lanciare nello spazio settanta Titanic. Considerando che un veicolo spaziale attuale può trasportare circa cento tonnellate di carico utile, sarebbero necessari 35.000 lanci. Decisamente troppi.

Ed è qui che è intervenuto István Szapudi. L’astronomo dell’Università delle Hawaii ha proposto una soluzione tanto semplice quanto geniale: invece di spedire un enorme scudo solare, potremmo costruire un parasole molto più leggero e ancorarlo a un asteroide che faccia da contrappeso.

Questa soluzione richiede ancora un gran numero di lanci, la capacità di spostare un asteroide verso L1 e ovviamente una tecnologia per ancorarci il parasole. Tuttavia, sebbene non sia attuabile al momento, lo studio dimostra che questa trovata abbatterebbe il costo del lancio di uno scudo solare.