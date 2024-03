Un parassita infetta il cervello di alcune lumache per attirare il loro bersaglio finale

I videogiochi e la serie di The Last of Us ci hanno abituato a conoscere parassiti orripilanti, come il famoso fungo Cordyceps tanto apprezzato da Naughty Dog. Esistono tuttavia parassiti ancora più terribili, che nel caso infettassero gli esseri umani provocherebbero disastri peggiori.

Uno dei possibili candidati per divenire protagonista di una serie di videogiochi horror è il verme piatto parassita Leucocloridium paradoxum, che agisce come le Plagas delle serie Resident Evil. Esso infetta alcuni molluschi come le lumache, aggredendoli al cervello e ai loro peduncoli, la regione del corpo in cui questi animali hanno gli occhi.

Le lumache solitamente hanno la capacità di ritrarre gli occhi, insieme al resto del loro corpo, nella chiocciola, in modo tale da proteggerli dall'eventuale aggressione dei loro predatori. Tuttavia l'infestazione del Leucocloridium, appartenente al gruppo dei parassiti trematodi, gli impedisce di fare ciò, rendendoli più vulnerabili all'attacco dei predatori.

Sviluppandosi, questi parassiti cominciano infatti a rendere i loro ospiti una sorte di zombie, guidandoli verso il martirio per attrarre i loro bersagli finali: gli uccelli. Riescono infatti ad aggirare la loro volontà, inducendoli a raggiungere le area più assolate o le foglie più esposte delle piante, in modo tale da rendersi visibili.

Nelle fasi finali dell'infestazione, le larve di questi parassiti cominciano a produrre delle covate sempre più grosse negli occhi dei poveri molluschi, che soffrono terribilmente mentre attendono la loro fine. Queste covate pulsano intensamente e risultando colorate e coperte a malapena dalla pelle traslucida delle lumache fungono a loro volta da indicatori per gli uccelli.

Le ragioni per cui i Leucocloridium fanno ciò è abbastanza semplice: seppur infestano i molluschi, riescono a riprodursi e a crescere solo all'interno deli sistema digerente degli uccelli. Per raggiungere questo luogo, devono quindi obbligare le lumache a divenire una preda di questi animali.

All'interno degli uccelli, le larve di questi parassiti cominceranno a produrre un'ingente quantità di uova, che tramite le feci e il guano raggiungeranno le superfici fogliari in cui si vanno a nutrire le lumache. Una volta ingerite, le uova si schiuderanno e ricomincerà il terribile ciclo.