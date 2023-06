Questo parassita ha un potere: triplica la durata della vita del suo ospite

Un team di scienziati tedeschi ha scoperto che esiste un parassita, chiamato Anomotaenia brevis, che può far vivere le formiche molto più a lungo quando si insedia nel loro corpo. Quando si stabilisce negli insetti, invia antiossidanti e altre proteine, permettendo ai loro ospiti di vivere di più.

Non solo: dopo l'infezione, le formiche sono piene di una proteina chiamata vitellogenin-like-A, che "regola la divisione del lavoro". Quest'ultima potrebbe spiegare alcuni strani cambiamenti comportamentali tra gli insetti (a proposito, ecco quante formiche esistono).

La cosa assurda è che formiche infette possono vivere fino a sette anni, mentre quelle non infette possono morire entro un periodo di tre anni, secondo i ricercatori. Nel frattempo, gli infetti vengono nutriti e curati dagli altri membri della colonia, vivendo effettivamente una vita di lusso.

Queste creature, infatti, sono degli ospiti intermedi per i parassiti, che hanno come scopo finale quello di entrare all'interno del corpo di alcuni uccelli. Le formiche infettate, infatti, si muovono raramente, anche quando i loro nidi vengono disturbati, rendendole facili prede per i volatili affamati che, dopo aver ingoiato le formiche infette, si insediano all'interno degli uccelli, dove maturano.

Gli uccelli escretano feci con uova di verme, che gli insetti laboriosi riportano di nuovo ai loro nidi, dando inizio a tutto il processo. Questo ciclo di vita parassitario potrebbe sembrare un po' macabro, ma è un esempio sorprendente di come la natura possa essere sia crudele che affascinante.

Esistono parassiti, pensate, che aumentano le probabilità dei lupi di diventare capobranco.