Alcuni parassiti hanno bisogno di un cibo particolare per riprodursi

Il Toxoplasma gondii è un parassita, un protista (rappresentano il primo e fondamentale stadio evolutivo degli organismi eucarioti) per la precisione, che vive nei gatti e in altri animali a sangue caldo.

In particolare nell’uomo esso può causare la Toxoplasmosi, una malattia che può portare anche a gravi conseguenze.

Questo parassita ha un ciclo riproduttivo formato da due fasi: se infetta un felino, esso si riproduce per via sessuale mentre, se si trova all’interno di un altro mammifero, il parassita si riproduce per via asessuale.

Insomma, per completare il suo ciclo il Toxoplasma ha bisogno di infettare, con le sue cisti, un felino. Una nuova ricerca mette in luce il perché esso abbia bisogno di infettare un felino per poter completare il suo ciclo biologico.

I felini non hanno, all’interno del loro corredo di enzimi, quello necessario per “smontare” un composto che si chiama Acido Linoleico. Questo nutriente è un lipide che si trova, a livelli elevati, solamente nei felini.

La fase di riproduzione sessuale del parassita, quindi, necessita di questa sostanza, dell’acido linoleico, per potersi concludere.

In assenza di grande abbondanza di questo lipide il toxoplasma non può formare i gameti (cellule sessuali) ed attuare, così, la riproduzione sessuale con individui della sua stessa specie.

Sperimentalmente gli scienziati hanno infettato dei topi con la toxoplasmosi e, allo stesso tempo, hanno variato la dieta di queste cavie con abbondanti cibi contenenti acido linoleico.

Ebbene questo parassita, all’interno dei topi, è riuscito a completare il suo ciclo vitale riproducendosi sessualmente.

Grazie a questa scoperta si potrebbero creare dei vaccini ed altri rimedi ad hoc che impedirebbero all’infezione di completare il suo ciclo bloccandone la riproduzione sessuale.