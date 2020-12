Ecco il più grande parco di energie rinnovabili del mondo: verrà costruito in India

Al fine di ridurre - e nel prossimo futuro eliminare - le emissioni di anidride carbonica, i paesi si stanno attrezzando sempre più con fonti di energie rinnovabili e soluzioni a basso inquinamento. Il Primo ministro indiano ha appena gettato le basi per un parco ecologico da record, grande quanto l'intera Singapore.

Può sembrare un paragone folle, ma è proprio questo che l'India ha in mente di realizzare: un mega parco ecologico di oltre 72 mila ettari di ampiezza, occupando cioè un'area di circa 730km quadrati (la metropoli di Singapore ne occupa 728). Il primo ministro indiano Narendra Modi - in carica dal 2014 - ha deciso di realizzare il progetto nel distretto occidentale del Kutch, appartenente allo stato federato indiano del Gujarat. Il luogo è famoso per le sue distese salmastre e paludose.

"Il parco di energia rinnovabile ibrida sarà il più grande del mondo e genererà 30.000 megawatt di potenza", ha detto Modi durante l'inaugurazione del sito del parco energetico e di un impianto di desalinizzazione adiacente. "La sicurezza energetica e la sicurezza idrica sono vitali nel 21° secolo. I due grandi progetti del parco delle energie rinnovabili e dell'impianto di desalinizzazione inaugurato oggi a Kutch sono passi verso il loro raggiungimento". Il parco conterrà pannelli solari, unità di accumulo, paleo eoliche e mulini a vento.

Il progetto energetico ibrido, secondo le stime del governo indiano, dovrà produrre 175 GW di energia rinnovabile entro il 2022 e 450 GW entro il 2030, quando sarà ultimato. Modi ha riferito che è suo dovere aiutare il paese - il quale è il secondo più popoloso del mondo dopo la Cina - a ridurre le emissioni di anidride carbonica fino a 50 milioni di tonnellate all'anno. L'impianto di desalinizzazione aggiuntivo poi, sarà in grado di trattare 100 milioni di litri d'acqua al giorno per quasi 800.000 persone che vivono nella regione arida al confine con il Pakistan.

Le emissioni di CO2 in questo 2020 si sono ridotte di molto, ma il pericolo del ritorno a livelli critici è alto, e non a caso molti paesi si stanno organizzando per portare a zero le proprie emissioni nette di carbonio entro il 2050.