Il più grande parco eolico del mondo è ora operativo

Stiamo parlando più precisamente di Dogger Bank, un parco eolico offshore nel Mare del Nord, al largo delle coste inglesi, che ha ora finalmente cominciato a produrre energia per la prima volta. Nonostante sia solo all'inizio, questo potrebbe diventare uno dei parchi eolici più importanti per il Regno Unito.

La cosiddetta "fattoria di vento" sul mare non è ancora stata completata, ma le prime torri eoliche sono già state messe in funzione. In futuro comprenderà un totale di 277 turbine, lungo un'area di circa 130 chilometri e al suo termine diventerà ufficialmente il parco eolico sul mare più grande mai costruito.

Il progetto è uno sforzo collaborativo tra diverse compagnie per l'energia rinnovabile della Gran Bretagna e della Norvegia, e il suo azionamento - avvenuto all'inizio di questo mese - è un primo passo importante la produzione di energia pulita.

Secondo gli esperti, una singola rotazione di una pala eolica è sufficiente per alimentare una casa del Regno Unito per due giorni. Il primo ministro inglese Rishi Sunak ha commentato l'evento, affermando di essere "orgoglioso che questo paese sia già un leader mondiale per raggiungere il Net Zero entro il 2050 e di continuare ad investire nelle industrie green del futuro."

Le torri eoliche sono (e saranno) piuttosto grandi; ognuna misura 260 metri in altezza, con pale lunghe 107 metri. Una dimensione impressionante, anche se non quanto la turbina eolica più grande del mondo, nello stretto di Taiwan.

Il curioso nome del progetto deriva da Doggerland, il lembo di terra sommerso che collegava la Britannia all'Europa continentale in epoca preistorica. Al termine dell'ultima era glaciale, l'innalzamento dei mari ha portato alla scomparsa di questa terra, ma sappiamo che prima di allora era già popolata da Homo sapiens e anche da uomini di Neanderthal, come ci rivelano le incredibili scoperte fatte sotto il Mare del Nord.